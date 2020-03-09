بعد قليل.. بيان هام للحكومة بشأن محاولة اغتيال “حمدوك” الفاشلة

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الانتقالية، فيصل محمد صالح، ان مجلس الوزراء، سيصدر بيان مهم بعد قليل لتوضيح ابعاد العملية الارهابية التي تعرض لها رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك.



وتعرض موكب رئيس الوزراء، إلى تفجير بسيارة ملغومة حسب المعلومات الاولية، بمنطقة كوبر بالخرطوم وبحري أثناء خروجه من منزله متوجها إلى مجلس الوزراء.

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