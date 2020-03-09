اجتماع عاجل لمجلس الأمن والدفاع لبحث المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء

الإثنين 9 مارس 2020 كتب الخرطوم- محمد أمين قال عضو مجلس السيادة الانتقالي،والمتحدث الرسمي باسمه محمد الفكي سليمان، لــ”اخبار الخليج 365” إن مجلس الامن والدفاع سيعقد اجتماع عاجل منتصف نهار اليوم (الاثنين).

وأضاف أن الاجتماع خصص لمناقشة المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك. ويرأس الاجتماع رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراءن عبد الله حمدوك، ووزراء الوزارات السيادية.

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