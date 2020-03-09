الإثنين 9 مارس 2020 كتب الخرطوم- محمد أمين أعلنت قوى اعلان الحرية والتغيير، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية، تعرض موكب رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، لهجوم ارهابي بمنطقة كوبر بالخرطوم بحري.

Advertisements وقالت في بيان اليوم (الاثنين) أن الهجوم الإرهابي يشكل امتداداً لمحاولات قوى الردة للإنقضاض على الثورة السودانية وإجهاضها. وأكدت أن قوة الشعب ستجهض أي محاولات الإنقضاض على الثورة. ودعت الشعب السوداني للخروج في مواكب والتوجه لساحة الحرية لإظهار وحدة قوى الثورة، وحماية السلطة السلطة الانتقالية لاكمال مهام الثورة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوى "التغيير" تندد بالهجوم الارهابي الذي استهدف رئيس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.