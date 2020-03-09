شريف الفحيل يدعم جامعة الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : يستعد الفنان شريف الفحيل لاحياء حفل خيري كبير للجالية السودانية بمدينة اوتوا بكندا مساء السبت القادم، ويجيء الحفل لصالح دعم جامعة الخرطوم، واحتفالاً بيوم المرأة. وبحسب صحيفة آخر لحظة، كان الفنان المقيم منذ عدة سنوات في كندا قد احيا العديد من الحفلات الخيرية للجالية السودانية في عدة مدن كندية، دعما لمشاريع ثورة ديسمبر، بالاضافة ظل في حالة تواصل مع جمهوره بالسودان من خلال مواقع التواصل المختلفة.

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