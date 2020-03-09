شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أثار مقطع فيديو قصير للكوميديان السوداني ” عبدالله فضيل” ينتقد فيه الوضع المعيشي في السودان، خلال رحلته التي يقوم بها حالياً لإسطنبول، أثار ضجة واسعة بمواقع التواصل الإجتماعي، نتيجة للشهرة الواسعة التي يتمتع بها.
وقال فضيل بحسب ما نقلت ” السوداني الإلكترونية”: ( بعد دا عيش مافي وبنزين مافي، والله بالغت يا حمدوك، ما شكراً حمدوك ).
ولاقى المقطع جدلاً سياسياً واسعاً مابين مؤيد لفضيل ومنتقداً له.
ويزور الكوميديان السوداني الشهير ” عبدالله فضيل” اسطنبول هذه الأيام ضمن مجموعة نجوم سودانيين في السوشيال ميديا والرياضة و المسرح وغيرهم، لتصوير برنامج تلفزيوني يُعرض خلال شهر رمضان.
كانت هذه تفاصيل خبر مقطع فيديو لـ الكوميديان السوداني “فضيل” خلال رحلته الحالية لاسطنبول يثير ضجة بمواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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