عائشة موسى تؤكد حرص مؤسسات الفترة الانتقالية على تحقيق العدالة والحرية لجميع أبناء الوطن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عائشة موسى، حرص مؤسسات الفترة الانتقالية على تحقيق العدالة والحرية لجميع أبناء الوطن وترسيخ دعائم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، والتوصل لسلام عادل ومستدام يُرضي الجميع ويوقف نزيف الحرب.

وأشادت موسى – خلال لقائها الأحد مع وفد أسرى الحركات المسلحة، الذين تم إطلاق سراحهم بموجب قرار من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان – بشجاعة الأسرى ودورهم البطولي في مواجهة النظام البائد مما أسهم في إنجاح ثورة ديسمبر.

وشددت على مساندتها ودعمها لإدماج من أطلق سراحهم، في المجتمع والمساهمة في بناء دولة المواطنة والحقوق.

من جانبه، أشاد الوفد بدور وجهود عضو مجلس السيادة عائشة موسى في رفع الظلم وتحقيق العدالة لكل أبناء السودان.