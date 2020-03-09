شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف مدير أعمال فنان شاب جماهيري استبعاد الفنان من المشاركة في برنامج رمضاني وتعود الأسباب إلى مطالبة الفنان بدفع مستحقاته بالدولار الشيء الذي رفضته إدارة القناة ووصفت الطلب بالغريب إلا أن الفنان برر مطلبه بأن مستحقاته بالعملة السودانية غير مجزية وأنه قرر أن يتعامل بالدولار فقط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد أن طلب دفع مستحقاته بالدولار..إستبعاد فنان شاب من برنامج رمضاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.