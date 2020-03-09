عاجل: محاولة فاشلة لإغتيال حمدوك بانفجار سيارة مفخخة أثناء مرور موكبه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشفت مصادر متطابقة في الخرطوم قبل قليل عن انفجار سيارة مفخخة اسفل كوبرى كوبر اثناء مرور موكب رئيس الحكومة السودانية الدكتور عبدالله حمدوك في محاولة اغتيال فاشلة وفق شهود عيان .

‏وقال شهود عيان ان الانفجار وقع شرق كبري كوبرى شمال شرق الخرطوم واستهدف سيارتين كانت إحداهما تقل رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك مما أدى لإصابة شخص بجروح طفيفة. المادة السابقة الاتحاد الأوروبي يعتزم استقبال ما يصل إلى 1500 مهاجر قاصر المقالة القادمة حركة “حماس” تستنكر “المحاكمات الجائرة” لفلسطينيين بالسعودية

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