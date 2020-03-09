بالوثائق بنك السودان المركزي يصدر تعميما للمصارف بإيقاف رهونات الأراضي والعقارات

الخليج 365 : اصدر بنك السودان المركزي ، “الأحد” تعميم للمصارف العاملة في البلاد ، فيما يتعلق بقراره الصادر في 13/فبراير من العام الحالي والقاضي بإيقاف رهونات الأراضي والعقارات، لمنح التمويل الذي تتجاوز قيمته خمسة مليون جنيه .



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