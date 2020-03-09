الخرطوم تكشف أسباب تحفظها على مشروع قرار لـ”الجامعة العربية”

ناشد السودان، مصر وإثيوبيا بالعودة إلى المفاوضات للوصول للاتفاق المرضي حول سد النهضة الإثيوبي، ودعاهما للابتعاد عن كل ما من شأنه التأثير سلباً على عملية التفاوض، وأكد أنه سيظل حريصاً على إنجاح مفاوضات سد النهضة بما يصب في مصالح الدول الثلاث.

وأصدرت وزارة الخارجية بياناً توضيحياً “الأحد”، بشأن ما جرى في اجتماع الدورة (153) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي انعقد في القاهرة.

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وقال البيان بحسب صحيفة السوداني، إن السودان أبدى تحفظه على مشروع القرار الخاص بسد النهضة الذي أدرجته مصر في أعمال المجلس الوزاري، نظراً لعدم التشاور مع حكومة السودان بشأنه وقبل إيداعه أعمال المجلس.

وأضاف بأن مشروع القرار لا يخدم روح الحوار والتفاوض الجاري برعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي بواشنطن للوصول لاتفاقٍ بين الدول الثلاث “مصر، السودان وإثيوبيا” حول عملية الملء والتشغيل للسد.

وأوضح أن السودان تقدم بمقترح لتعديل نص مشروع القرار بما يتوافق مع هدف تشجيع الأطراف على مواصلة الحوار والابتعاد عن كل ما من شأنه تصعيد الخلاف والاستقطاب الذي لا يخدم الهدف المنشود في الاتفاق على خارطة طريقٍ تخدم المصالح المائية للدول الثلاث وتؤمن لها متطلبات التنمية المستدامة، وقال: “لكن جمهورية مصر العربية رفضت إدخال أي تعديلٍ على نص مشروع القرار، الأمر الذي دفع السودان لإبداء تحفظه”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)