انخفاض أسعار الدولار والشرطة توقف (19) تاجر عملة

جددت مباحث عمليات الخرطوم الفيدرالية التابعة للشرطة “الأحد” حملاتها على تجار العملة، وأوقفت (19) منهم بمنطقة وسط الخرطوم.

وصنفت الشرطة التجار الموقوفين المضاربين بالعملة كمعتادي إجرام، وأعدت لهم سجلات جنائية تحمل صورهم الشخصية و(الفيش) وحجم تكرار الجريمة لتقديمها كسوابق للقضاء بشأن تشديد العقوبة.

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وقال مصدر إن المباحث شنت حملات مباغتة أمس بالسوق العربي والأفرنجي بقوة كبيرة على متن بكاسي، وأسفرت عن القبض على (19) منهم وضبطت بحوزتهم عملات أجنبية يورو ودولار وريال سعودي وقطري، ودونت ضدهم بلاغات تحت المادة (5) من قانون النقد الأجنبي، وقدمت ملفاتهم لنيابة الخرطوم شمال تمهيداً لمحاكمتهم.

في السياق وبحسب صحيفة السوداني، شهدت أسعار الدولار انخفاضاً، وبلغ سعر الدولار (116) جنيهاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)