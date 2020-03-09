الصحة تتابع (518) قادماً من الدول الموبوءة بـ”كورونا”

التاريخ: 09-مارس-2020
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كشفت وزارة الصحة، عن ارتفاع عدد القادمين من الدول الموبوءة بفيروس “كورونا” إلى السودان إلى (881) شخص خلال 25 يناير وحتى 6 مارس الحالي، وتمت المتابعة لـ(518) منهم بنسبة (58.2%).
وناقش اجتماع مشترك للجنة التنسيقية العليا لدرء مخاطر وباء “كورونا” واللجنة الفنية لمجابهة الأوبئة بحسب صحيفة الجريدة أمس، الوضع الراهن لـ”كورونا” في العالم والتصدي لمنع دخوله للسودان.
وأكد الاجتماع دخول (5) دول جديدة ضمن الدول الموبوءة بالمرض لترتفع جملتها إلى (93) دولة. واستعرض الاجتماع، الوضع العالمي لموقف “كورونا” من 21 يناير حتى 7 مارس، حيث بلغت جملة الإصابات العالمية (101.927) إصابة منها (3735) حالة جديدة، سجلت منها الصين (89.813) إصابة بينها (102) حالة جديدة، وبلغت الوفيات (3073) حالة وفاة بالصين منها (28) جديدة. في حين بلغت الحالات بالدول خارج الصين (21.110) حالة منها (3633) جديدة، والوفيات (413) بينها (78) وفاة جديدة.
وشدد الاجتماع, على مزيد من التحسب والاحتراز خاصة لسرعة انتشار المرض وتوسعه في عدد كبير من الدول بما فيها الدول الأفريقية والعربية، مما يستدعي تضافر الجهود وتوفير كافة الاحتياجات والموارد المالية، مع وضع كافة الافتراضات وأسوأ السيناريوهات.
وأكد الاجتماع على إلزام كل القادمين بالمعابر بالملء الكامل والصحيح لإستمارة التقصي التي توزع في المعابر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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