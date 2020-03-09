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(الجريدة) تطلب شهادة االخطيب والبشير وابنعوف وهارون وهلال في قضية الدعم السريع

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التاريخ: 09-مارس-2020

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(الجريدة) تطلب شهادة االخطيب والبشير وابنعوف وهارون وهلال في قضية الدعم السريع

طالبت هيئة الدفاع عن (الجريدة) في القضية الشاكي فيها قوات الدعم السريع بشهادة سكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب والمخلوع عمر البشير وعوض إبنعوف وموسى هلال وأحمد هارون.

 

وكانت محكمة الصحافة والمطبوعات قد وجهت الاتهام أمس لرئيس التحرير أشرف عبدالعزيز والمحررة سعاد الخضر في القضية الشاكي فيها قوات الدعم السريع والتي تعود تفاصليها بحسب صحيفة الجريدة، لمداخلة تقدم بها سكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب في ندوة أقامتها رابطة صحفيي دارفور والتي أشار فيها إلى أن قوات الدعم السريع (مليشيا) ولن نضمها للجيش.

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هذا وتتضامن هيئة محاميي دارفور مع (الجريدة) وتصدت للدفاع عنها بهيئة يترأسها الأستاذ محمد علي الدومة ، وكشف الأستاذ الصادق علي حسن عضو هيئة الدفاع عن مشاركة الاستاذ كمال الجزولي وحضوره في الجلسات القادمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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