لجنة إزالة التمكين تتراجع عن قرار حظر أميرة الفاضل من السفر

تراجعت لجنة إزالة التمكين عن قرار حظر مفوض الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي أميرة الفاضل، من السفر والعودة إلى مقر عملها بأديس أبابا.

وكانت أميرة قد تفاجأت بقرار حظرها من السفر بمطار الخرطوم عندما همت بالمغادرة متجهة إلى مقر عملها بأديس أبابا. وبحسب موقع أخبار السودان، فإن أميرة تمكنت من مغادرة الخرطوم بعد تدخل جهات عليا للحيلولة دون أزمة مع الاتحاد الأفريقي.

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وكانت أميرة قد وصلت الخرطوم مطلع الشهر بدعوة رسمية من حكومة السودان، لحضور تدشين إعلان نتائج بحث أعده الاتحاد الأفريقي عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجوع على المجتمعات الأفريقية بإشراف وتمويل الاتحاد الأفريقي، وكان قد تقرر إعلان نتائج البحث من الخرطوم في احتفال يحضره ممثلو المنظمات الدولية المشاركة فيه مثل اليونسيف، بجانب مفوض الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي باعتبارها صاحبة الاختصاص.

وكشف مقربون من أميرة أنها حين وصلت مطار الخرطوم قبل عدة أيّام فوجئت بسحب كافة مظاهر الاستقبال بما فيها السيارة المخصصة لها بصفتها الرسمية، ثم أبلغت أن الاحتفال قد ألغي بسبب مشاركتها فيه فطلبت منهم قيام الاحتفال لتفادي الحرج باعتبار أن ضيوفاً آخرين كانوا قد بدأوا بالفعل التوافد إلى الخرطوم متعهدة بعدم المشاركة فيه إلا أنها أبلغت أن قرار إلغاء الاحتفال نهائي.

وكانت أميرة قد أعلنت قبل أسبوع عدم رغبتها في الترشح لأي منصب في الاتحاد الأفريقي رغم إصرار دول أفريقية على ذلك حتى لا تسبب أي حرج لحمدوك وحكومته. وأبدت أميرة الفاضل دهشتها واستيائها من الإجراء الذي تعرضت له في مطار الخرطوم، متسائلة عن الأسس القانونية والخطوات التي اتبعتها لجنة إزالة التمكين، وتساءلت عن عدم إخطارها مسبقاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)