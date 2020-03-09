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الإثنين 9 مارس 2020
كتب
وكالات
قال التلفزيون السوداني، إن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك نجا، اليوم الاثنين، من محاولة اغتيال في العاصمة الخرطوم.
وأضاف التلفزيون، أن حمدوك نُقل إلى مكان آمن.
إلى ذلك، قال المكتب الإعلامي السوداني، إن "رئيس الوزراء بصحة جيدة بعد محاولة اغتياله بمنطقة كوبر القريبة من العاصمة الخرطوم"، مؤكدا أن مجلس الوزراء سيصدر بيانا بعد قليل.
هذا ونقلت قناة "سكاي نيوز"، عن مراسلها قوله إن "المعلومات تشير إلى أن عبوة ناسفة استخدمت في تفجير السيارة"، مؤكدا أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار".
كما نقلت القناة عن شهود عيان، إن "الانفجار وقع شرق كبري كوبرى شمال شرق الخرطوم واستهدف سياراتين كانت إحداهما تقل رئيس مجلس الوزراء السوداني مما أدى لإصابة شخص بجروح طفيفة.
من جانبها، أكدت زوجة رئيس الوزراء السوداني أنه لم يصب بأذى في محاولة الاغتيال.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من زوجة "حمدوك" على نجاته من الاغتيال.. ماذا قالت؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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