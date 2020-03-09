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ننشر أول صور من موقع استهداف رئيس الوزراء

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وكالات 0 تبليغ

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الإثنين 9 مارس 2020

ننشر أول صور من موقع استهداف رئيس الوزراء

كتب

وكالات

في خبر مؤسف، تعرض موكب رئيس الوزاء؛ عبد الله حمدوك؛ لتفجير بمنطقة كوبر في الطريق من منزله إلى مجلس الوزراء.

وقال مدير مكتب رئيس الوزراء؛ علي بخيت في حسابه على الفيسبوك؛ تعىضت سيارة رئيس الوزراء لتفجير ولكنه لم يصب بسوء.

وأغلقت السلطات السودانية منطقة الحديث وجسر القوات المسلحة المودي إلى ضاحية كوبر.

 

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ونشرت وكالة “سكاي نيوز” صورا من الواقعة.

 

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