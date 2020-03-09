ننشر أول صور من موقع استهداف رئيس الوزراء

الإثنين 9 مارس 2020 كتب وكالات في خبر مؤسف، تعرض موكب رئيس الوزاء؛ عبد الله حمدوك؛ لتفجير بمنطقة كوبر في الطريق من منزله إلى مجلس الوزراء.

وقال مدير مكتب رئيس الوزراء؛ علي بخيت في حسابه على الفيسبوك؛ تعىضت سيارة رئيس الوزراء لتفجير ولكنه لم يصب بسوء. وأغلقت السلطات السودانية منطقة الحديث وجسر القوات المسلحة المودي إلى ضاحية كوبر. Advertisements ونشرت وكالة “سكاي نيوز” صورا من الواقعة.

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