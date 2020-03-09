الإثنين 9 مارس 2020 كتب الخرطوم - محمد أمين تعرض موكب رئيس الوزاء؛ عبد الله حمدوك؛ لتفجير بمنطقة كوبر في الطريق من منزله إلى مجلس الوزراء.

وقال مدير مكتب رئيس الوزراء؛ علي بخيت في حسابه على الفيسبوك؛ تعىضت سيارة رئيس الوزراء لتفجير ولكنه لم يصب بسوء. واغلقت السلطات السودانية منطقة الحديث وجسر القوات المسلحة المودي إلى ضاحية كوبر.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| نجاة "حمدوك" من محاولة اغتيال.. وقرار هام للسلطات السودانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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