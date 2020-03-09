عاجل| استهداف موكب رئيس الوزراء بسيارة مفخخة

قال مراسل ”اخبار الخليج 365“ بأن موكب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك استهدف بسيارة مفخخة، اليوم الاثنين، أسفل جسر كوبر بالخرطوم.



وقال مدير مكتب حمدوك إن سيارة رئيس الوزراء تدمرت بالكامل، ولكنه بخير.

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