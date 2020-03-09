تقنين أوضاع (50) ألف سيارة بالبلاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت مصادر مطلعة عن تقنين السلطات المختصة أوضاع أكثر من(50) ألف سيارة بالبلاد. وقالت المصادر لـ(السوداني) أن السيارات التي تم تقنينها قادمة من دول مجاورة بينها ليبيا.

وكانت السلطات قد أمهلت خلال الفترة الماضية أصحاب السيارات غير المقننة مهلة لتقنين أوضاع تلك السيارات.

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