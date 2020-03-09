شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه السوداني تراجعاً نسبياً يوم الاحد وصباح الاثنين وسط ارتباك شديد وفوضى تضرب بأطنابها في السوق الموازي نسبة لوجود أكثر من سعر لدى بعض التجار. وقال متعاملون في سوق النقد الأجنبي أن أسعار العملات تراجعت نسبياً غير أن التراجع متذبذب حيث تتباين أسعار الصرف المعروضة بشكل كبير وسط توقعات بتراجع إضافي انتظاراً لقرارات اللجنة الاقتصادية العليا المشكلة مؤخراً. إلى جانب الحملات المكثفة التي شنتها السلطات المختصة على كبار التجار الذين يتحكم بعضهم في تحديد الأسعار. وتم تداول الدولار الأمريكي بـ (114) جنيهاً والريال السعودي (29) جنيهاً والدرهم الإماراتي (31) جنيهاً اليورو (122) جنيهاً والجنيه الاسترليني (140) جنيهاً والدينار الكويتي (245) جنيه الجنية المصري (7) جنيهات والريال العماني (206) جنيه الدينار البحريني (196) جنيهاً الدينار الليبي (45) جنيهاً الريال القطري (30) جنيهاً. المادة السابقة علي شمخاني يعرب عن دعم إيران لتشكيل حكومة عراقية نابعة من الشعب المقالة القادمة فيروس”كورونا” يغزو البرلمان الفرنسي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مفاجآت في أسعار الدولار والفوضى تضرب سوق العملات الأجنبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.