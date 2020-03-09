جو بايدن: إذا بقي ترامب 4 سنوات أخرى سيضيع كوكبنا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال نائب الرئيس الأمريكي السابق، المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية جو بايدن، إن بقاء الرئيس الحالي دونالد ترامب في السلطة لفترة رئاسية جديدة، يؤثر على سلامة العالم.

قال نائب الرئيس الأمريكي السابق، المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية جو بايدن، إن بقاء الرئيس الحالي دونالد ترامب في السلطة لفترة رئاسية جديدة، يؤثر على سلامة العالم.

وكتب بايدن، على “تويتر”، اليوم الأحد: “إذا منحنا ترامب 4 سنوات جديدة في البيت الأبيض، فإنه ربما لا يمكن استعادة كوكب الأرض”.

يذكر أن “الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة من المقرر إجراؤها في نوفمبر 2020”.

ويشار إلى أن جو بايدن فاز في الانتخابات التمهيدية خلال “الثلاثاء الكبير” في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه يمتلك حاليا 283 مندوبا، بينما يمتلك منافسه الرئيسي عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت بيرني ساندرز 219.