مقتل قيادي خطير بحركة الشباب الصومالية في ضربة جوية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ذكرت وسائل الإعلام الصومالية الحكومية أن قياديا بارزا في حركة الشباب الصومالية المتشددة قُتل في غارة جوية أمريكية الشهر الماضي، في ضربة للمتشددين.

وذكرت إذاعة الصومال في وقت متأخر، أمس السبت، إن بشير محمد محمود كان قائد عمليات الشباب وقُتل في ضربة جوية أمريكية يوم 22 فبراير/ شباط في حي ساكو بمنطقة جوبا في جنوب الصومال.

ويُلقب محمود أيضا ببشير قرقب. وفقا لما نقلته وكالة “رويترز”.

وقالت الإذاعة “قتلت قوات القيادة الأمريكية في أفريقيا في ضربة جوية بشير محمد (قرقب)، قائد العمليات في حركة الشباب”.

وأضافت أن محمود مسؤول أيضا عن سلسلة هجمات على قواعد الجيش الصومالي ضمن هجمات أخرى. المادة السابقة مفاجأة… خطر يهدد أكثر من مليار هاتف “أندرويد” حول العالم المقالة القادمة جو بايدن: إذا بقي ترامب 4 سنوات أخرى سيضيع كوكبنا

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