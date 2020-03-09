تقنين أوضاع (50) ألف سيارة بالبلاد

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كشفت مصادر مطلعة عن تقنين السلطات المختصة أوضاع أكثر من(50) ألف سيارة بالبلاد. وقالت المصادر أن السيارات التي تم تقنينها قادمة من دول مجاورة بينها ليبيا.

وكانت السلطات بحسب صحيفة السوداني، قد أمهلت خلال الفترة الماضية أصحاب السيارات غير المقننة مهلة لتقنين أوضاع تلك السيارات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)