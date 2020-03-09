وزير المالية يكشف تفاصيل جديدة بشأن التحقيق في قضية “الفاخر”

التاريخ: 09-مارس-2020
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كشف وزير المالية د. إبراهيم البدوي تفاصيل جديدة بشأن التحقيق في قضية شركة الفاخر. وقال في تصريح لمصادر أمس: “أنا من طالبت بالتحقيق في هذا الموضوع”. ونفى وزير المالية أن يكون قد انزعج من الاتجاه للتحقيق معه بشأن قضية الفاخر، وقال إنه ليس منزعجاً البتة، وأَضاف “إن الحقيقة ستتضح قريباً”.
وكان الناطق باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إبراهيم الشيخ بحسب صحيفة السوداني، قد أشار إلى أن لجنة التقصي ستحقق مع وزير المالية حول الإجراءات التي اتبعها لاختيار شركة الفاخر ومدى تحقيقها وإيفائها بالأغراض التي اختيرت لها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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