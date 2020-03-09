شركة تستولي على آليات ومنقولات بقيمة مليونيْ دولار

كشف والي ولاية كسلا اللواء ركن محمود بابكر محمد همد أن شركة المتطورة لتعدين الذهب المحدودة استولت على آليات ومنقولات تخص حكومة ولاية كسلا تقدر قيمتها بمليوني دولار منذ العام (2013م).

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وقال همَّد بحسب صحيفة السوداني، أن حكومته أوْلَتْ اهتماماً بفتح كل ملفات الفساد والتجاوزات السابقة، مؤكداً أن الإدارة القانونية لحكومة الولاية بالتنسيق مع وزارة العدل حصرت (51) آلية استولت عليها (المتطورة) عن طريق عملية (تصفية) حامت حولها شُبهات كثيرة، وبمراجعة شهادة الوارد تم التأكُّد من ملكية حكومة كسلا لكل هذه الآليات.

من جهته قال كبير مستشاري وزارة العدل مولانا هيثم يوسف الكنزي إنه تم القبض على أحد مُلَّاك شركة المتطورة للتعدين بالبلاغ رقم (26/2020) تحت المادة (180) من القانون الجنائي فيما يجري البحث عن متهمين آخرين، منوهاً إلى أنه بحسب منطوق المادة (180) من القانون الجنائي لا يجوز الإفراج عن المتهمين إلا بعد سداد المبلغ الموازي لقيمة الآليات وهو مليونيْ دولار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)