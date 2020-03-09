شركة الفاخر تكشف عن وصول ناقلة نفط عملاقة تحمل ألاف الأطنان من الوقود لميناء بورتسودان

بدأت عمليات التفريق للوقود بميناء الخير الخاص بمناولة مشتقات المواد البترولية بميناء بورتسودان شرقي السودان يوم الأحد 8 مارس الجاري من (الناقلة العملاقة JAG PUSHPA) التي تحمل نحو 44000 طن متري من الجازولين خاصة بشركة الفاخر المتعاقدة مع حكومة السودان لتوفير سلع إستراتيجية، مع تنامي أزمة وفود في البلاد .

وأبلغ مصدر مطلع صحيفة (أخبار الخليج 365) أن لدى شركة الفاخر ثلاثة سفن نفطية أخرى متجهة نحو السودان ستصل تباعاً خلال الأيام القادمة، تحمل كميات كبيرة من الجازولين والبنزين غير التي بدأت التفريق يوم الأحد.

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ووصلت يوم السبت الماضي باخرة قمح بميناء بوتسودان شرقي البلاد تحمل ألاف الأطنان من القمح قامت بإستيرادها شركة الفاخر وكشف مصدر داخل ميناء بورتسودان لصحيفة أخبار الخليج 365 عن تتابع عدد من البواخر التي تخص شركة الفاخر تحمل نحو 440000 طن من القمح يتوقع وصولها على التوالي.

ويعاني السودان منذ انفصال الجنوب عام 2011 من ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية، بالإضافة لدعم مواد الطاقة والخبز والكهرباء الذي يكلف الخزينة العامة مليارات الجنيهات بحسب وزير المالية الدكتور البدوي الذي يطالب بتحرير أسعار البنزين والجازولين تدريجياً لوقف التضخم الموروث من النظام السابق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)