تعرّف على التفاصيل..جماهير الهلال تحاصر عبدالرؤوف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حاصرت بعض جماهير الهلال، لاعب وسط الفريق عبدالرزاق يعقوب (عبدالرؤوف) عقب مباراة الرابطة كوستي التي جرت أمس الأول وكسبها الهلال بخماسية نظيفة وسجل فيه اللاعب الهدف الثالث بصورة رائعة، حيث اشاد الجمهور بالمردود الذي

يقدمه عبدالرؤوف مع الهلال واثنت على ادائه وطالبته بالمحافظة على مستواه في المباريات القادمة وقد استمع اللاعب لجماهير بادب جم ورد عليهم بكلمة واحدة (دعواتكم).

وحجز عبدالرؤوف القادم للهلال في التسجيلات الشتوية الأخيرة من هلال الأبيض، حجز مكانه في التشكيل الأساسي وأصبح من العناصر المؤثرة في اداء الفريق وسجل 4 أهداف صعدت به إلى قمة هدافي المسابقة بعد 11 هدف حيث كان اللاعب قد سجل مع فريقه السابق (هلال الأبيض) 7 أهداف.