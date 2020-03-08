3 ملاعب تتنافس.. كاف يحدد موعد حسم مستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا

الخليج 365 : يحسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ” كاف ” الملعب المسضيف لنهائى بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الكروى الجارى، الخميس المقبل .وأعلن كاف عن تقدم ملعب جابوما في دوالا الكاميرونية، وملعب رادس في العاصمة التونسية،وملعب محمد الخامس في كازابلانكا المغربية، لاستضافة النهائي المقرر له يوم 29 مايو المقبل.

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