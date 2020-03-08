إستمرار ارتفاع أسعار الذهب بأسواق الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ارتفع سعر جرام الذهب بأسواق الخرطوم حيث بلغ جرام الذهب (الكسر) (4600) جنيه بدلاً عن (4) آلاف جنيه، أما الذهب الكويتي والبحريني والسعودي فسعر البيع (5,700) جنيه للجرام بدلاً عن 5,300 جنيه، وقال تجار إن زيادة أسعار الذهب بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، والتي تمنع تصدير الذهب إلا عبر وسيط، وقال آخرون إن استقرار أو ارتفاع أسعار الذهب يرجع إلى ارتفاع وانخفاض أسعار الدولار، وأشاروا إلى أن الإقبال ضعيف على شراء الذهب.

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