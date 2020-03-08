توقف (85%) من المخابر بعدد من أحياء ولاية الخرطوم

الخليج 365 :

شهدت جولة بعدد من أحياء أم درمان عن توقف عدد كبير من المخابز، ما تسبب فى ازدياد أزمة الخبز وازدحام المواطنين فى المخابز والانتظار لساعات طويلة لاستلام حصة الخبز، بجانب نقص فى حصة الدقيق والعمالة. وأكد صاحب مخبز بأمبدة الطيب نورين أن نسبة التوقف بلغت (85%) في أم بدة الحارة 14جنوب، و36 ودار السلام والسبيل والثورة والإسكان الحارة 75 لانعدام الدقيق، ما أدى لتوقفهم عن العمل، وذكر أن هناك توقفاً للمخابز في منطقة الشقلة والصالحة بسبب نقص الدقيق من الشركات الموزعة، وكشف عن تقليص الشركات لحصتهم من الدقيق إلى النصف، وهنالك بعض الشركات أوقفت التوزيع لما يقارب الشهر ونصف، وقال هناك مخابز بالخرطوم وبعض المناطق تبيع (العيشة) بمبلغ جنيهين لتغطية تكاليف الإنتاج، وأضاف أن التكلفة التي وضعها وزير الصناعة بواقع إنتاج (1400) رغيفة للجوال، وهي مبالغ فيها إذ لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع، كما أن العامل لا ينفذها، واعتبره حديثاً على الورق فقط، وقال إن هذه الأزمة لم تحدث من قبل، وأوضح أن آخر دفعة دقيق وصلت قبل يومين . وكشف وكيل شركة (ويتا) مهدى آدم خاطر، عن تقليص حصة الدقيق بنسبة (50%) أو أقل، وقال إن شركة (روتانا) متوقفة عن العمل و(شركة سيقا) تعمل بنسبة (40%) لكنها غير منتظمة، وأقر بعدم مقدرتهم على معرفة ما يدور، خاصة في ظل عدم وجود توضيح من الشركات، ونوه لتوقف معظم المخابز وتوقع أن تعمل إذا تسلمت الدقيق.