وزير الزراعة : بنوك تضارب في القمح

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف وزير الزراعة والغابات والموارد الطبيعية، عيسى عثمان شريف عن دفع بعض البنوك التجارية مبالغ كبيرة للتجار للمضاربات في القمح، ورفع سعره للأعلى من السعر الذي حدده مجلس الوزراء، نهاية الشهر الماضي من (2.500_3.000) جنيه، وقال عيسي لـ(آخرلحظة) أمس إن المضاربات الهدف منها جهجهة المواطنين وزرع المخاوف والرعب في قلوبهم، بجانب تفاقم أزمة الخبز، وأضاف قائلاً: التجار والبنوك (ضايقونا في شراء القمح)، وشدد الوزير على ضرورة إيقاف التجار والبنوك من شراء القمح من المنتجين، بغية ضمان دخول كميات كبيرة من القمح للمخزون الاستراتيجي للدولة، في السياق أعلن شريف عن تلقيهم منحة من دولتي الإمارات والسعودية عبارة عن (30) ألف بآلة من الخيش، في إطار الاستعدادت لموسم الحصاد الحالي بجانب وصول (200) ألف بآلة من الخيش استوردتها الحكومة، لتفادي حدوث أي فجوة في الخيش وتقليل الخسائر أثناء الحصاد.