خروج صرافات آلية عن الخدمة وعودة الصفوف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت جولة صحافية عن خروج عدد من الصرافات الآلية عن الخدمة، الأمر الذي أدى لتعثر حصول العملاء على سحب مبالغ مالية. وكشفت الجولة بحسب (الأحداث نيوز) أن بعض الصرافات الأخرى تمكن العميل من سحب أقل، حيث أن سحب 2 ألف تتم على مرتين أو أربع في بعضها. كما رفضت صرافات بنوك سحب بطاقات بنوك أخرى فيما سمحت للآخر بسحب بأقل من ألفي جنيه. في وقت تسمح فقط لحاملي بطاقتها بسحب (2000) جنيه. وأدى خروج صرافات من الخدمة لانتظام بعض العملاء في صفوف بصورة تلقائية، رغم أنها بسيطة مقارنة بالسابق.

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