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أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد في بنك السودان المركزي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

نستعرض عبر المشهد السوداني اليوم الاحد 8 مارس 2020م أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني حسب اخر تحديث اليوم لمؤشر الاسعار في بنك السودان المركزي والمصارف والسوق السوداء الموازي .

08/03/2020

العملة شراء بيع متوسط
الدولار 55.0000 55.2750 55.1375
الين الياباني 0.5181 0.5207 0.5194
الجنيه الاسترليني 71.2805 71.6369 71.4587
الفرنك السويسري 58.1814 58.4723 58.3269
الدولار الكندي 41.0185 41.2236 41.1210
كرونة السويدية 5.8312 5.8604 5.8458
الكرونة النرويجية 5.9249 5.9545 5.9397
الكرون الدنماركي 8.2794 8.3208 8.3001
الدينار الكويتي 178.8618 179.7561 179.3090
الريال السعودي 14.6573 14.7306 14.6939
الدرهم الاماراتي 14.9745 15.0494 15.0119
الريال القطري 15.1099 15.1854 15.1477
الدينار البحريني 146.0823 146.8127 146.4475
ريال عماني 142.8571 143.5714 143.2142
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 74.7776 75.1740 74.9758
الدولار الحسابي (مصر) 4.6732 4.6823 4.6778
اليورو 61.8321 62.1413 61.9867
XAR 2955.9991 2971.4544 2963.7268
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