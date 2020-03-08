عاجل.. السودان يعلن حقيقة وجود إصابات “كورونا القاتل” في البلاد

الأحد 8 مارس 2020

كتب محمد أمين

قال مدير المعمل القومي، (ستاك) أبوبكر ابراهيم، إن فحص كل الحالات التي وردت للمعمل في اشتباه بمرض (كورونا) أظهرت نتائج سلبية.

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وأضاف في بيان اليوم (الاحد) أن إرسال ذات العينات المفحوصة للمعمل المرجعي للصحة العالمية ببرلين لضمان وسلامة التحاليل ومطابقتها مع نتائج ستاك.

وأكد أن المعمل مجهز بأحدث أجهزة الأحياء الجزيئية لتشخيص الفيروسات بما فيها فيروس كورونا.

وكشف المدير العام عن استلام السودان (المعمل) مواد تحليل من منظمة الصحة العالمية لإجراء فحص كورونا بالسودان في أعقاب ظهور الوباء بالصين.