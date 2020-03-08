عاجل.. تشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توزيع وصرف الوقود

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الأحد 8 مارس 2020
كتب
محمد أمين
شكلت وزارة الطاقة والتعدين، غرفة طوارئ ميدانية لمتابعة توزيع الوقود على المحطات ومطابقة استلام الحصص مع جدول التوزيع اليومي ومدي التزامها بضوابط التوزيع ومراقبة عمليات التهريب للوقود.
ووجه رئيس غرفة الطوارئ، جمال حسن عبدالله، لمتابعة تنفيذ الضوابط التي تنظم توزيع الوقود.
وكشف في بيان صحفي، اليوم، عن وجود ضوابط صارمة لكافة الشركات والمحطات لمنع التلاعب في الوقود المخصص للخدمات العامة والمواطنين وتقديم اي ضبطيات ومخالفات الي محاكمات فورية.
وحذرت الادارة العامة للامدادات النفطية من انها ستقوم بخصم 25% من هامش الربح او ايقاف الشركة ومحطاتها من مزاوالة العمل.
وشدد عبدالله، علي صرف الوقود حسب رقم اللوحة بحيث يكون “الأحد - الثلاثاء – الخميس” مخصص لأرقام اللوحات الفردية، و”السبت - الاثنين - الأربعاء” لأرقام اللوحات الزوجية والجمعة لجميع المركبات، وذلك حسب نظام الكميات المخصصة لكل فئة.
ووجه شركات توزيع المنتجات البترولية ووكلاء المحطات والعاملين بالتعاون مع فرق غرفة الطوارئ بوزارة الطاقة والتعدين.
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