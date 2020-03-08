بدء محاكمة شاب يخدع الفتيات بالزواج والمتاجرة بأعضائهن البشرية

Advertisements

شرعت محكمة الجريفات وأم دوم الجنائية، برئاسة القاضي “فخر الدين عبد العظيم”، في محاكمة شاب بتهمة خداعه للفتيات بالزواج والمتاجرة بأعضائهن البشرية، وقطعت المحكمة جلسة في العاشر من الشهر الحالي لسماع قضية الاتهام.

وحسب صحيفة المجهر السياسي، فإن المتهم تزوج من الضحية، وبعد إكماله مراسم الزفاف سافر بها إلى جمهورية مصر العربية وقام بإدخالها إلى المستشفى والاستيلاء على كليتها، وعند عودتهما قام بهجرها، وعندها تدهورت حالتها الصحية وعند إخضاعها للفحوصات من قبل أسرتها، اتضح اختفاء كليتها، فأجبرتها على التوجه إلى قسم الشرطة وفتح بلاغ في مواجهة المتهم وتوقيفه بتهمة الاحتيال والمتاجرة بالأعضاء البشرية.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)