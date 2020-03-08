إعفاء عبد الحي يوسف من جامعة إفريقيا

التاريخ: 08-مارس-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة Advertisements أصدر مدير جامعة إفريقيا العالمية، البروفيسور يوسف مختار الأمين، اليوم “الأحد”، قراراً بإعفاء وتعيين عميد لكلية الدراسات الإسلامية، وعميد شؤون المكتبات. وبحسب صحيفة مصادر، تضمنت القرارات إعفاء الدكتور عبد الحي يوسف من عمادة كلية الدراسات الإسلامية، وتعيين الدكتور حيدر عيدروس عميداً للكلية، وإعفاء الدكتور عبد الله عبد الخالق من عمادة شؤون المكتبات وتعيين الدكتور عبد الفتاح قسم السيد بدلاً عنه. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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