لهذا السبب…شركات خاصة ترفض تفريغ 7 بواخر محملة بالبنزين والجازولين

الخليج 365 : قال وزير الطاقة والتعدين عادل إبراهيم ، إن شركات سودانية خاصة رفضت تفريغ “7” بواخر محملة بالبنزين والجازولين بسبب ديونها على الحكومة السودانية . وقال لصحيفة “السوداني الدولية” ، الصادرة اليوم “الأحد” إن البواخر ظلت تقبع منذ شهر لرفض أصحابها دفع المتأخرات ، وشن إبراهيم هجوما على الشركة التركية العاملة في توليد الكهربائي بولاية البحر الأحمر ، بسبب فصل التيار الكهربائي نتيجة لتراكم مديونياتها على الحكومة واصفاً موقفها “بغير الأخلاقي ” بجانب إنعدام الوقود للمحطات الحرارية .

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