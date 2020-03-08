تعرّف على أسعار السمسم والذرة بأسواق المحاصيل في القضارف اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد الأستاذ مصطفى أحمد الحسين مدير أسواق محاصيل بولاية القضارف ان هناك كميات كبيرة من المحاصيل بأسواق القضارف خاصة محصولى السمسم والذرة ، مما يشجع المزارعين لبيعها والاستعداد للموسم الجديد.

وبحسب جولة لوكالة الانباء “سونا” لإدارة أسواق محاصيل بالولاية كشفت أسعار البورصة لهذا اليوم عن ان أعلى سعر لأردب السمسم بلغ 4852 جنيها، وادناه 4670 وجملة وارد السمسم لهذا اليوم بلغ 4538 جوالا .

واما أردب الذرة( الدبر) بلغ أعلى سعر له 6620 جنيها وادناه 6600 جنيه والوارد منه 427 جوالا .

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وبلغ اعلي سعر لأردب الذرة( الفتريته ) 5820 جنيها وادناه 5800 جنيه ، والوارد منه 16098 جوالا ، وأردب الذرة

( الصفراء ) أعلى سعر 5620 جنيها وادناه 5600 جنيه، واردب الذرة (المقد) أعلى سعر 5820 جنيها وادناه 5800 جنيه ،وأردب الذرة ( العكر) أعلى سعر 5720 جنيها وادناه 5700 جنيه والوارد 799 جوالا ، و أردب الذرة ( التترون) أعلى سعر 6500 جنيه وادناه 6450 جنيها .

وبلغ أعلي سعر لأردب الدخن 7600 جنيه وأدناه 7450 جنيها والوارد 548 جوالا.

وبلغ أردب ود باكو أعلى سعر له 5920 جنيها وادناه 5900 جنيه والوارد منه 374 جوالا أما أردب حريرفبلغ أعلى سعر له 5720 جنيها وادناه 5700 جنيه وبلغت جملة الوارد من الذرة لسوق المحصول اليوم 18246 جوالا.