الخزانة الأمريكية: إزالة السودان من قائمة الإرهاب مسألة وقت

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الأحد 8 مارس 2020
كتب
محمد أمين
أكد وفد من وزارة الخزانة الأمريكية يزور الخرطوم هذه الايام، ان رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب مسالة وقتن وأن لجان في امريكا تعمل على هذا الامر. والتقى رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، اليوم (الاحد) وفد وزارة الخزانة الامريكية لمكافحة تمويل الارهاب بالخرطوم، برئاسة مساعد الوزير مارشال بيلنغسلي. وجدد رئيس الوزراء حرص الحكومة الانتقالية على تحقيق السلام الشامل والعادل وتحسين الوضع الاقتصادي. واشار حمدوك إلى ان النموذج السوداني الذي يقوم على الشراكة بين المدنيين والعسكريين يسعى للخروج بالسودان إلى بر الأمان ووضع لبنات أساسية لبناء نظام ديمقراطي قوي في البلاد. واوضح وفد وزارة الخزانة الأمريكية لمكافحة تمويل الإرهاب أن القيود المالية والاقتصادية تم رفعها عن السودان. وأكدوا أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مسألة وقت وأشاروا إلى وجود لجان في أمريكا تعمل في هذا الشأن. وتناول اللقاء الدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية في إطار مساندة ومساعدة الحكومة الانتقالية لتنفيذ أولوياتها وبرامجها خاصة في مجالي الاقتصاد والسلام.
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