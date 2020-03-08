شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال الباحث الإماراتي، منصور خلفان، الذي يعرف نفسه بأنه متخصص في تاريخ الحضارات القديمة وخاصة الحضارة الاماراتية، إن أبوظبي ليس لها أي أطماع في السعودية.
وأضاف خلفان في تغريدة رصدتها “وطن”، (ليس للإمارات اي اطماع في السعودية، وليس لها اي نية في احتلالها او التحكم بقرارها).
وكشف الباحث الإماراتي المثير للجدل ما تصبو له الإمارات في السعودية وهو منع عودة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى عملها كما كانت سابقاً، وهذا الامر يكشف وقوف الإمارات وراء الانحلال الذي وصلت له السعودية مؤخراً من فلتان أخلاقي قاده رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ.
كانت هذه تفاصيل خبر باحث إماراتي: ليس لنا أي اطماع في السعودية ولكن هدفنا منع هذه الهيئة من العودة بأي شكل كان! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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