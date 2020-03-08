هبوط شديد في أسهم أبوظبي والكويت بعد فشل اتفاق “أوبك”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شهدت الأسهم الخليجية في المعاملات المبكرة، اليوم الأحد، هبوط بعد انهيار اتفاق خفض المعروض النفطي بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا، مما دفع بأسعار الخام للانخفاض بشدة.

وتراجع مؤشر أبوظبي 5.7 بالمئة في المعاملات المبكرة ونزلت الأسهم الكويتية خمسة بالمئة، وذلك بحسب وكالة “رويترز”.

وهبط مؤشر دبي 3.75 بالمئة، مع تخوف المستثمرين حيال توقعات الاقتصاد العالمي في ظل تفشي فيروس كورونا.

و لم يتمكن ممثلو “أوبك” و”أوبك+”، من الاتفاق على توقيت تمديد الخفض الحالي، أو خفض الإنتاج بشكل إضافي، وانتهت مفاوضات “أوبك+” بدون اتفاق، لأن روسيا لم توافق على تخفيض إضافي في الإنتاج.

وكانت قد تراجعت أسعار النفط العالمية بشكل حاد مساء الجمعة، بأكثر من 8 بالمئة، وهبط خام برنت إلى أدنى مستوياته منذ 11 يوليو/ تموز 2017، وذلك في ضوء الأخبار حول اجتماع ممثلي دول “أوبك+”.

وأجرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) محادثات مع حلفائها اليوم الجمعة بعد أن أبلغت المنظمة روسيا والآخرين أنها تحبذ خفض الإنتاج 1.5 مليون برميل يوميا إضافية حتى نهاية 2020.

وقال خبراء في شؤون النفط والطاقة، إن المقترح الذي تقدمت به دول “أوبك”، بتعميق تخفيض الانتاج إلى 1،5 مليون برميل يوميا سبب عدم التوافق.

وبحسب الخبراء فإن دول “أوبك”، قدمت المقترح بصيغة تبدو غير قابلة للتفاوض، وأن ذلك أدى إلى عدم التوصل إلى أي نتائج في اجتماعات الجمعة 6 مارس/آذار، فيما انخفضت أسعار النفط بأكثر من 10% إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، خلال تعاملات أمس الجمعة.

وبحسب الخبراء فإن تراجع أسعار النفط سيستمر ما لم تكن هناك إشارات إيجابية مفادها، إمكانية عقد لقاءات قريبة للتفاهم على صيغة جديد بشأن تعميق تخفيض النفط.