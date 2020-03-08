فتاة روسية تطلب الزواج من بوتين.. هكذا رد عليها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عرضت فتاة روسية على الرئيس فلاديمير بوتين، أن يتزوجها، وذلك خلال جولة قام بها في أحد شوارع مدينة “إيفانوفو” الروسية.

ورد بوتين على طلب الفتاة الغريب، بالقول: “عرض جيد، ما اسمك؟”، فأجابته “يوليا”، ثم مالت عليه وهمست في أذنه أمام حشود المستقبلين، فقالت فتاة أخرى لبوتين: “نحن سعيدون جدا لحضوركم إلينا”، ثم قالت “يوليا”: “لقد انتظرناك فلاديمير فلاديمروفيتش”.

يشار إلى أن الرئيس الروسي أجرى جولة في مدينة “إيفانوفو” الجمعة الماضي، لتفقد مستشفى للأطفال، ولإجراء جولة لمقابلة المواطنين، وتسمى هذه المدينة شعبيا بأنها “مدينة العرائس”.

روسيا اليوم