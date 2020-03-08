شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
عرضت فتاة روسية على الرئيس فلاديمير بوتين، أن يتزوجها، وذلك خلال جولة قام بها في أحد شوارع مدينة “إيفانوفو” الروسية.
ورد بوتين على طلب الفتاة الغريب، بالقول: “عرض جيد، ما اسمك؟”، فأجابته “يوليا”، ثم مالت عليه وهمست في أذنه أمام حشود المستقبلين، فقالت فتاة أخرى لبوتين: “نحن سعيدون جدا لحضوركم إلينا”، ثم قالت “يوليا”: “لقد انتظرناك فلاديمير فلاديمروفيتش”.
يشار إلى أن الرئيس الروسي أجرى جولة في مدينة “إيفانوفو” الجمعة الماضي، لتفقد مستشفى للأطفال، ولإجراء جولة لمقابلة المواطنين، وتسمى هذه المدينة شعبيا بأنها “مدينة العرائس”.
روسيا اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر فتاة روسية تطلب الزواج من بوتين.. هكذا رد عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.