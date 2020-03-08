قرارات عاجلة للجيش الأمريكي لمواجهة فيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قرر الجيش الأمريكي تقييد مشاركة الطلاب العسكريين الأجانب في التمارين والتبادلات والزيارات مع الجيش الأمريكي، بحسب المتحدث الرسمي.
وحسب “رويترز” قال الجيش الأمريكي، اليوم الأحد، إنه قرر تقييد السفر من وإلى إيطاليا وكوريا الجنوبية بسبب تفشي الفيروس التاجي (كورونا المستجد)، كما سيمنع القوات الأجنبية من المشاركة في التدريبات والتبادلات والزيارات الأمريكية في الدول الأكثر تضررا.
وجاء القرار الذي وصفته متحدثة باسم الجيش لرويترز في أعقاب تأكيد يوم السبت أن جنديين أمريكيين إضافيين أثبتت إصابتهما بالفيروس، هما بحار في إيطاليا ومارينز في فورت بلفوار بفرجينيا -قاعدة عسكرية مهمة في إحدى ضواحي واشنطن العاصمة.
كما أظهر اختبار جندي أمريكي إضافي، وهو جندي في كوريا الجنوبية، إيجابية للفيروس.
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