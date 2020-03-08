القبض على عصابة تحتال على البقالات

تمكنت مباحث شرطة ولاية الخرطوم فرعية بحري من القبض على تشكيل احتيالي اجرامي يقوم بالاحتيال على البقالات واخذ ثلاجات العرض التابعة لشركات المياه الغازية، وطبقاً لاعلام شرطة ولاية الخرطوم فان بلاغاً كان قد دون بقسم شرطة المدينة بحري، الشاكي فيه صاحب بقالة، أفاد في مضمون شكواه بان مجهولين كانوا قد حضروا الى بقالته بواسطة عربة دفار وافادوا بانهم يتبعون لشركة البيبسي قصم صيانة الثلاجات، وانهم بصدد صيانة ثلاجات المحل، وقاموا باخذ “3” ثلاجات ولاذوا بالفرار.

وقد تلقت الشرطة بحسب صحيفة آخر لحظة عدداً من البلاغات المماثلة بقطاع بحري، في كل من قسم شرطة الحاج يوسف وقسم شرطة سوبا شرق، وعلى الفور قام العقيد شرطة مامون زكي رئيس الفرعية بتكوين تيم من مباحث الفرعية للبحث عن وجمع المعلومات تحت اشراف ومتابعة العميد شرطة امين سعيد محمد، مدير العمليات بمباحث شرطة ولاية الخرطوم، أسفرت المعلومات عن القبض على المتهمين وضبط العربة الدفار، وبالتحري معهما اقرا بالاتهام المنسوب اليهما”، وأرشدا الى المعروضات وتم فتح بلاغ في مواجهتهما تحت المادة 178 من القانون الجنائي ويجري التحري معهما توطئة لتقديمهما للمحاكمة العادلة.

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الخرطوم: (أخبار الخليج 365)