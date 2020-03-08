مناوي يطالب بتأسيس مؤسسات عسكرية وأمنية جديدة

طالب رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي بإدخال السلاح المخازن وتأسيس مؤسسات الجيش والشرطة والأمن من جديد.

وقال مناوي خلال لقاء جماهيري بمعسكر “بريجن” جنوب تشاد ضمن طواف ميداني على معسكرات اللاجئين بحسب صحيفة الصيحة أمس، إن سلاح الحركات مرهون لحماية السلام ونرفض أي سلاح يستخدم لضرب المواطنين.

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وأكد مناوي أن محاكمة المطلوبين للجنائية لن تعوض أهل دارفور ما فقدوه، وقال “هناك من انتهز الفرصة وجلس في مقاعد النظام البائد وادعوا الثورية على حساب دماء الشهداء”.

وقلل مناوي من دور الحكومة الانتقالية تجاه قضية اللاجئين ووصف المسؤولين بـ”المستهبلين” وأنهم لا يستطيعون مواجهة اللاجئين، وقطع بأنه لا أحد يخشى الانتخابات والديمقراطية ولكن يجب تهيئة الأجواء السياسية أولاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)