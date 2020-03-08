التاريخ: 08-مارس-2020
11 مشاهدة
طالب رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي بإدخال السلاح المخازن وتأسيس مؤسسات الجيش والشرطة والأمن من جديد.
وقال مناوي خلال لقاء جماهيري بمعسكر “بريجن” جنوب تشاد ضمن طواف ميداني على معسكرات اللاجئين بحسب صحيفة الصيحة أمس، إن سلاح الحركات مرهون لحماية السلام ونرفض أي سلاح يستخدم لضرب المواطنين.
وأكد مناوي أن محاكمة المطلوبين للجنائية لن تعوض أهل دارفور ما فقدوه، وقال “هناك من انتهز الفرصة وجلس في مقاعد النظام البائد وادعوا الثورية على حساب دماء الشهداء”.
وقلل مناوي من دور الحكومة الانتقالية تجاه قضية اللاجئين ووصف المسؤولين بـ”المستهبلين” وأنهم لا يستطيعون مواجهة اللاجئين، وقطع بأنه لا أحد يخشى الانتخابات والديمقراطية ولكن يجب تهيئة الأجواء السياسية أولاً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مناوي يطالب بتأسيس مؤسسات عسكرية وأمنية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.