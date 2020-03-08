الثورية: من المؤلم الحديث عن اسرى ومعتقلين عقب سقوط النظام البائد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ﻛﺸﻔﺖ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﺧﺘﻔﺎء ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 500 ﺍﺳﻴﺮ ﻣﻦ ﺻﻔﻮﻑ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﺳﺮﻯ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻛﺘﻲ »ﺍﻡ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭﻗﻮﺯ ﺩﻧﻘﻮ«. ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺍﺩﺭﻳﺲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪﺗﻪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉﻋﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺃﻣﺲ ﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻟﻢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﺳﺮﻯ ﻭﻣﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻋﻘﺐ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ . ﻭﻗﺎﻝ بحسب الجريدة ﺇﻥ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 500 ﺃﺳﻴﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﻢ ﻋﺮﺿﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﺯ ﻟﻢ ﻧﻌﻠﻢ ﻟﻬﻢ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ ، ﻭﺗﺴﺎءﻝ ﺍﻳﻦ ﺫﻫﺒﻮﺍ ؟. ﻭﺍﺿﺎﻑ ﻟﺪﻳﻨﺎ 146 ﺍﺳﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺍﻡ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﺧﺬﺗﻬﻢ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻻﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ »ﻣﻮﻗﻒﺷﻨﺪﻱ«، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﻻﺳﺮﻯ ﻗﻮﺯ ﺩﻧﻘﻮ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺍﺧﺬﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﻭﺗﺮﺣﻴﻠﻬﻢﻣﻨﻬﻢ ﺣﺘﻔﻬﻢ ﺍﺛﺮ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺍﻟﻀﺮﺏ ﺗﻢ ﺗﺮﺣﻴﻞ٦ﺍﻟﻲ ﻧﻴﺎﻻ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ، ﻭﻟﻘﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﻟﺤﺮﺑﻲ. ﻣﺒﻴﻨﺎً ﺍﻥ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﻟﺤﺮﺑﻲ ﺗﻨﻌﺪﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻗﺎﻝ: ﻧﺴﻌﻰ ﻻﻏﻼﻕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﺘﺤﻒ . المادة السابقة مزارعو مشروع الجزيرة والمناقل: تعرض مساحات كبيرة بالمشروع للعطش

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