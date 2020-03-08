البرهان: قوات الدعم السريع شريكة في حماية الثورة السودانية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول “عبد الفتاح البرهان”، عن مساعٍ جارية لإعادة صياغة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وفق المتطلبات الحإلىة والمستقبلية وبما يتوافق مع المهام التي أنشئت من أجلها.

وقال “البرهان” خلال مخاطبته حفل تخريج الدفعة الثامنة من قوات الدعم السريع باستاد الكلية الحربية أمس (السبت) إنهم يسعون للمحافظة على السودان خلال الفترة الانتقالية، والعبور به إلى سودان المستقبل والحرية والسلام والعدالة، وأكد أنهم في سبيل تطوير القوات المسلحة وقوات الدعم السريع سيقفون كل مرة لإعادة تنظيم وترتيب القوات بما يتوافق مع الدستور ومتطلبات ومهام تلك القوات.

وتعهد “البرهان” ببناء قوات محترفة ومتخصصة تؤدي مهامها بكل وطنية وتلبي شعارات الوطن، لاسيما وأن السودان على أعتاب مرحلة جديدة، كما تعهد بالحفاظ على وحدة البلاد وحماية خيارات الشعب السوداني .

وأعلن “البرهان” التزامهم بحماية الفترة الانتقالية والمحافظة عليها حتى تعبر البلاد إلى سودان المستقبل والحرية والعدالة والسلام، وقال ، إن قوات الدعم السريع ستظل سنداً وعضداً للقوات المسلحة ودعماً للصف الوطني وسنداً لبناء السودان والسلام ولحماية وحراسة البلاد ، وحيا البرهان الشعب السوداني والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى والدعم السريع، مبيناً أن البلاد على أعتاب المرحلة الانتقالية وبعدها ستكون القوات بالطريقة التي تلبي شعارات الوطن.

وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي أن قوات الدعم السريع شريكة في حماية الثورة السودانية ونسعى لتكون راية السودان عالية موحدة.

وأكد بأن عهدنا مع الشعب السوداني أن نحميه ونحمي خياراته وأن نقوده إلى مستقبله الذي خرج من أجله.

المجهر السياسي