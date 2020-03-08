اﻟﺪﻗﻴﺮ: تشكيل آلية لايقاف التدهور الاقتصادي خطوة ايجابية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ﻭﺻﻒ ﺭﺋﻴﺲ ﺣـﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲﻋﻤﺮ ﺍﻟﺪﻗﻴﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺁﻟﻴﺔ ﻻ ﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﺍﻻﻗـﺘـﺼـﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔﻭﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻭﻛﺎﻓﺔﻗﻮﻯ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﺍﻻﺻﻐﺎء ﻟﻠﺮﺃﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻬﺪ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺻﻼﺡ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞﻭﻗﻄﻊ ﺍﻟﺪﻗﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺻﺤﻔﻴﺔ ﺍﻣﺲ، ﺍﻥﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﺣﻮﺝ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻻﻥ ﻟﻠﺪﻋﻢ ﻭﻟﻼﻟﺘﻔﺎﻑ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻭﺃﻋﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻻ ﺍﻧﻪ ﻋﺎﺩ ﻭﻗـﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄﺗﺤﺼﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻭ ﺃﻱ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻭﺍﻱ ﺟﻬﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻟﺘﻼﻓﻲ ﺍﻷﺧﻄﺎء ﻭﺟﺰﻡ ﺑﺄﻥﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺳﺘﻨﺠﺢ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻋﻠﻲ ﻗﻮﺍﻋﺪﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺗﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖﻟـﻠـﺮﺃﻱ ﺍﻟـﻌـﺎﻡ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻋــﻼء ﺷــﺄﻥ ﺍﻟــﺮﻭﺡﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻻﺩﺍء ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂﺧﻠﻒ ﺍﻻﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﻭﺍﻧﻤﺎ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺡﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻱ ﻭﺃﺭﺩﻑ ﻛﻨﺖ ﺃﺗﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺮﺃﺱ ﺍﻻﻟﻴﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻭﺃﺭﺟﻊ ﺫﻟﻚ ﻟﺠﻬﺔ ﺃﻥ ﺍﻻﺯﻣﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﺗﺤﺪﻱ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻣﺆﻛﺪﺍﺍﻥ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﺘﺮﺳﻴﺦﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﺳﺘﺪﺭﻙ ﻗﺎﺋﻼ ﻟﻜﻦ ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕﺑﻴﻦ ﺍﻻﻁـﺮﺍﻑ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﺴﻨﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻟﻴﺔﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﺍﻻﻗﻮﻯ ﻓﻲ ﻣﻠﻒﺍﻻﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻟﻴﺎﺗﻬﺎﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﺍﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺃﻳﺠﺎﺑﻴﺔ.
الجريدة
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