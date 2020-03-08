الشرطة توقف (٧٠) تاجر عملة بالخرطوم

الخليج 365:

أوقفت شعبة عمليات الخرطوم الفيدرالية ٧٠ تاجر عملة في حملات مكثفة استمرت ثلاثة أيام في أنحاء متفرقة بالعاصمة الخرطوم.

واتجهت الشرطة لأول مرة لتصنيف تجار العملة والمضاربين فيها كمعتادي إجرام، وأعدت لهم سجلات جنائية تحمل صورهم الشخصية و(الفيش) وحجم تكرار الجريمة لتقديمها كسوابق للقضاء بشأن تشديد العقوبة.

وساهمت ظاهرة تجارة العملة في السوق العربي وبعض أسواق العاصمة الأخرى والطرقات الرئيسية في تدني قيمة الجنيه مقابل الدولار الذي وصل سعره ١١٦ جنيه في السوق الموازي.

وذكرت مصادر لـ(السوداني) أن شعبة عمليات الخرطوم التابعة للمباحث والتحقيقات الجنائية شنت حملات مكثفة بتوجيه من رئاسة الشرطة، وأسفرت خلال ثلاثة أيام عن ضبط ٧٠ تاجرا بينهم كبار المضاربين بالعملة في السوق العربي ومطار الخرطوم، وأسواق الكلاكلة.

وأوضحت المصادر أن الشعبة شنت ٤ حملات متتابعة يوم (الأربعاء) المنصرم وضبطت ٣٨ تاجرا، ١٠ منهم بسوق الكلاكلة اللفة والبقية بالسوق العربي، وضبطت بحوزتهم عملات أجنبية ومحلية، ودونت ضدهم بلاغات وفقا للمادة ٥ من قانون النقد الأجنبي.

وأوقفت ذات الشعبة في حملات يوم (الخميس) ٣٠ تاجرا بينهم ١٥ متهما ضبطوا بالسوق العربي و ١٠ بمطار الخرطوم و٥ بسوق الكلاكلة اللفة، ودونت ضدهم بلاغات مماثلة بقسم الشرطة المجتمعية بالمقرن.

وأشارت المصادر إلى انحسار كبير لظاهرة تجار العملة في السوق العربي وأطراف الخرطوم ليوم أمس (الجمعة)، مؤكدة أن حملات أمس رغم كثافتها إلا أنها أوقفت تاجرين فقط بمنطقة الكلاكلة وهما من أبرز تجار العملة، ودونت ضدهما بلاغات من قانون النقد الأجنبي.

ولفتت المصادر إلى أن شعبة عمليات الخرطوم الفيدرالية قد أحالت كافة البلاغات إلى نيابة الخرطوم شمال تمهيدا لإحالتها للمحكمة.